السعودية اليوم / تونس تسجل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1784 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 59813 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1317 شخصًا .

// انتهى //

13:33ت م

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تونس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 59813 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1317 شخصًا .// انتهى //13:33ت م0038

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