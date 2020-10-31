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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك؛ ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.
وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين المصريين.
وضم الوفد المرافق لأمير تبوك كلاً من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 12:44 PM
على رأس وفد يضم وزير التعليم وعدداً من المسؤولين.. استقبله بالمطار وزير الشباب المصري
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك؛ ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.
وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين المصريين.
وضم الوفد المرافق لأمير تبوك كلاً من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.
، نيابة عن ولي العهد.. أمير تبوك يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح جامعة الملك سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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