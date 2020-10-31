شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور المسند: كل المدن السعودية تحت الـ 40 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

‏أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ أن كل المدن السعودية بما فيها الغربية باتت تحت سقف الأربعينات المئوية، وخرجت من القائمة العالمية "الحمراء"، قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم، وذلك لحين عودتها للقائمة في شهر مايو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور المسند: كل المدن السعودية تحت الـ 40 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.