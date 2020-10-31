طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

وفقًا للأرصاد..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، وتوقعت تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك.
كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وكانت «الأرصاد» قد توقعت أمس، هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم غد السبت حتى الثلاثاء المقبل، تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.
وأوضحت الأرصاد أن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان).
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