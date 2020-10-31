محمد بن مسعود - الدمام - الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها





الكلمات المفتاحية احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران. "الخليج 365" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة . Advertisements 31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 12:26 AM الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران. "الخليج 365" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة . الكلمات المفتاحية ، الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها ،

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