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سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.فيروس كورونا الجديد المغرب
بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-30
سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
09:31 PM
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294
سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفًا و294.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفًا و925.
، بـ3256 إصابة جديدة.. كورونا يواصل إسقاط ضحاياه بالمغرب ،
المصدر : الخليج 365
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