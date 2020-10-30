بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل علاج أهالي حجة اليمنية من الأمراض الوبائية

استفاد من عيادات الطوارئ حوالي 3 آلاف شخص..

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال المدة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 680 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 213 شخصًا، وعيادة التنويم 62 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 680 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 614 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ693 مريضًا، فيما نُفّذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات. Advertisements اقرأ أيضًا بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل خدماتها للنازحين اليمنيين بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5500 كرتون تمور في لحج باليمن

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