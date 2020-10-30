منظمة التعاون الإسلامي تُعرب عن حزنها لمقتل وإصابة عشرات في زلزال أزمير التركية

عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا.

ودعت الأمانة العامة المولى، أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.

كانت المملكة العربية السعودية، قد أعربت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

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يُشار إلى أن زلزالًا قد وقع اليوم الجمعة، بقوة 6.6 درجة على مقياس «رختر» مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة «سفريحصار» غرب تركيا، بحسب بيان عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد». ووقع الزلزال على بُعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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