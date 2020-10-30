من تطهير وتعقيم
جنَّدت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار وعُمَّار؛ ليتحقق لهم أداء مناسكهم في أجواء صحية آمنة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي؛ أن الإدارة تُكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بتطهير وتعقيم موقع الجنائز، بدءًا باستقبالها في ساحات المسجد الحرام حتى الموقع المخصص للصلاة على الجنائز، ثم نقل ذوي وأهل الميت، وبعدها يقوم موظفون متخصصون لتقديم عبوات ماء زمزم المبارك لهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وأضاف الجحدلي أن عمليات تطهير وتعقيم الموقع تتم قبل كل صلاة، مع وضع ملصقات تباعد بين المصلين؛ وذلك بحضور جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بموقع الجنائز بدءًا من استقبالها بساحات المسجد الحرام حتى الموقع المخصص للصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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