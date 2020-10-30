السعودية اليوم / ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 حالة



طرابلس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 اكتوبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أنه تسلم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة .

// انتهى //

18:42ت م

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طرابلس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 اكتوبر020 2 واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة ، وشفاء 819 حالة .وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أنه تسلم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة .// انتهى //18:42ت م0094

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