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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة، وشفاء 819 حالة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، أنه تَسَلّم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 07:00 PM
بلغ إجمالي المصابين 60628 شخصًا والوفيات 847ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة، وشفاء 819 حالة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، أنه تَسَلّم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة.
، ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 ،
المصدر : الخليج 365
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