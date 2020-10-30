شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كشف دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تستعد المملكة لبدء المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد العودة من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا ، وذلك وسط إجراءات احترازية شديدة لمنع تفشي العدوى.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عبدالعزيز الوزان، دور شركات العمرة في المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد جائحة كورونا، مبينا أن شركات العمرة سيكون لها دور مهم ، حيث من المقرر أن تقدم خدمات متكاملة للمعتمرين ومتابعته والوقوف على مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف الوزان أنه تم تأهيل العديد من الشركات السعودية للقيام بهذا الدور الحيوي مع المعتمرين، بما يضمن سلامتهم وتأمين جميع احتياجاتهم منذ تواجدهم في المملكة، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة تأمين سوف يتم تفعيلها لكل المعتمرين.