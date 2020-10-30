شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يحول أحواض أشجار الزينة إلى نوافير مياه مبهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أبدع مواطن من محافظة القريات في صناعة نوافير المياه حتى أصبحت مصدر لكسب رزقه، حيث حول أحواض أشجار الزينة إلى نوافير ذات ألوان مختلفة.

وقال المواطن الذي يدعى عادل الشراري، خلال لقائه ببرنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، إن بداية عمله كان بالاستعانة بحوض بلاستيك بسيط نجح بعد تزيينه في بيعه بـ 100 ريال.

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وأوضح أن طريقة عمل النوافير المائية سهلة إلا أنها تحتاج إلى تفكير وفن معين، مبينا أنه يجلب المواد التي يعتمد عليها في صناعة النوافير؛ من الرياض.

وأشار إلى أن تصنيعها يستغرق منه نحو ساعة أو ساعتين، لافتا إلى أن بعض الشباب قاموا بمساعدته في تسويق مشروعه ومع الوقت أصبح معروفاً بعمله.