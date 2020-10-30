شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شقيق الممرضة الراحلة نجود الخيبري: نشكر الملك سلمان لاهتمامه بالمواطن والمقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد حسين الخيبري، شقيق الممرضة الراحلة نجود الخيبري، بقرار صرف مبلغ نصف مليون ريال لأسر كل المتوفين بفيروس كورونا الجديد.

وقدم، خلال حديثه بقناة الإخبارية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمام بالمواطن والمقيم.

وأكد سعادته بكل بما يتم تقديمه لأسر المتوفين بالفيروس، مضيفا أن ما تقوم به حكومة المملكة يخفف مما أصابهم في وفاة شقيقته.