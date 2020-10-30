مؤسسة «التقاعد»: تدشين أجهزة الخدمة الذاتية في عدة مدن ومناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، تدشين أجهزة الخدمة الذاتية في منطقة الرياض، مشيرة إلى أنها تجري العمل حاليًا على تدشينها في بعض المناطق والمدن، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل الخدمات في الرياض فقط ؟».

ورد الحساب الرسمي لمؤسسة التقاعد عبر «تويتر» موضحًا: «يجرى حاليًا تدشين أجهزة الخدمة الذاتية في مختلف مناطق المملكة, وسيتم الإعلان عنها قريبًا».

وكانت المؤسسة أعلنت أمس الخميس تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية في الرياض قائلة: «الآن.. يمكنكم الاستفادة من جهاز الخدمة الذاتية في العثيم مول الربوة-الرياض- لطباعة البطاقة التقاعدية وخطاب الضم والتعريف بالمعاش وخطاب عدم وجود معاش تقاعدي».

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ويسمح جهاز الخدمة الذاتية الخاص بخدمة عملاء المؤسسة العامة للتقاعد من متقاعدين ومستفيدين ووكلاء بطباعة البطاقة التقاعدية وطباعة وثيقة تعريف المعاش وجميع وثائق التعريف المقدمة من المؤسسة لعملائها.

ولمعرفة كافة التفاصيل حول أجهزة الخدمة الذاتية، اضغط هنا.

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