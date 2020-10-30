السعودية اليوم / السلطات النيجرية تصد هجومًا مسلحًا على سكان محافظة كاتسينا



أبوجا 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

تمكنت السلطات النيجيرية من صد هجوم مسلح على سكان محافظة كاتسينا شمال نيجيريا، من قبل قطاع طريق.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة جامبو عيسى في بيان اليوم : إن قطاع الطريق كانوا في مهمة انتقامية، مشيرًا إلى أن السلطات قتلت 5 منهم.

وأضاف أن المهاجمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 200 شخص كانوا مسلحين بأسلحة متطورة، واقتحموا المنطقة السكنية بإطلاق النار بشكل متقطع حيث قتلوا شخصًا واختطفوا ثلاث نساء.

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16:08ت م

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