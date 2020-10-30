- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها ألف أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 03:57 PM
على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية "المظفر""إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها ألف أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
، "إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.