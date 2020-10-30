اقتصادي / غرفة الخرج تبحث الفرص الاستثمارية في مدينة السيح



السيح 12 ربيع الأول 1442هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 واس

بحث وفد من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج برئاسة أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج ، الفرص الاستثمارية في مدينة السيح المتاحة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ، خلال اجتماعهم

برئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد في مقر البلدية.

ونُوقش خلال الاجتماع جملة من الموضوعات التي تهم الجانبين، من بينها تعزيز مجالات التعاون المشترك ، وسبل التعاون في مجال التطوير العمراني.

// انتهى //

20:06ت م

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