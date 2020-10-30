شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تحذر من اعصار "زيتا" والان نبدء بالتفاصيل

‏أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار (زيتا - zeta) . ودعت القنصلية في الحالات الطارئة التواصل معها عبر الاقام ومن خلال البريد الالكتروني: 281-889-0570 Advertisements 281-917-8658 281-917-8305 ⁦[email protected]

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