أعلاهم بيزوس بـ 8.6 مليار دولار.. أثرياء العالم يخسرون 34 ملياراً في يوم واحد

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خسر مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس 8.6 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية، وتبعه أثرياء آخرون.
وخسر – أمس الأربعاء – مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ حوالى 5.75 مليار دولار، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك حوالى 4.24 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وكشفت مجلة “فوربس” الأميركية أن ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم انخفضت بمقدار 34 مليار دولار أمس، حيث خرج زوكربيرغ من قائمة من تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار.
ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن أن تتسبب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأميركية في حدود 4%.
Source akhbaar24.argaam
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