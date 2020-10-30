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يعاني البعض من الشعور بآلام دائمة ومتكررة في عضلات أجسامهم، ولكنهم لا يعرفون اسباب تعب الجسم والعضلات، ومما لا شك فيه أن الوقوف على أسباب التعب هو أول طريق العلاج.

ما هي اسباب تعب الجسم والعضلات

تتراوح آلام الجسم والعضلات بين الآلام الخفيفة العابرة والآلام الشديدة، والآلام الخطيرة الطارئة، وغالبًا تتباين اسباب تعب الجسم والعضلات ما بين شخص وآخر، ومن خلال موقع المواطن نوضح أهم الأسباب المعروفة لتعب الجسم والعضلات

الحساسية

حيث تعد الإصابة بالأنواع المختلفة من الحساسية، سواءً كانت حساسية الأنف أو حساسية الطعام أو حتى الحساسية الموسمية أحد الأسباب الشائعة لتعب الجسم والعضلات.

وهناك عدة أمور تتسبب في إثارة الحساسية وبالتالي زيادة حدة الأعراض ومن ثم الشعور بالتعب، ومن هذه الأمور: انتشار حبوب اللقاح في الهواء، وبعض أنواع الحشرات ومنها عث الغبار، وأخيرًا تغيرات الطقس.

وفي بعض الأحيان يكون تعب الجسم دلالة أو عرض ظاهري ناتج عن الحساسية من أحد أنواع الأطعمة.

وهناك الكثير من الأدوية يمكنها أن تساعد على تخفيف وتهدئة أعراض الحساسية، ومما لا شك فيه أن معرفة مسببات الحساسية من الأطعمة وتجنبها من شأنه أن يساعد أيضًا على منع أو تقليل تعب الجسم.

الإصابة بضعف في الدورة الدموية

أحيانًا يشعر الشخص بتعب في جسمه وعضلاته بشكلٍ عام، كما يشعر بتعب في قدميه بشكلٍ خاص بسبب ضعف وعدم تدفق الدورة الدموية بشكل سليم إلى أعضاء الجسم المختلفة، وعدم تدفقها إلى نصف الجسم السفلي تحديدًا.

لذا يجب المحافظة على ممارسة الأنشطة اليومية وعدم ارتداء ملابس ضيقة حتى لا تعوق الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المشكلات الصحية التي قد تكون هي سبب الضعف في الدورة الدموية، هذه المشكلات يحب أن تبقى دائمًا تحت السيطرة، ومن هذه المشكلات الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بأحد الأمراض المزمنة

من الأسباب الشائعة لتعب الجسم والعضلات هي الإصابة بأي من الأمراض المزمنة التي سوف نذكرها فيما يلي:

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مرض” الشريان المحيطي”: وهنا يعاني المريض من صعوبة تدفق الدم داخل بعض الشرايين والأوعية الدموية، ما يتسبب في عدم تزويد عضلات الجسم المختلفة بالدم اللازم لنشاطها.

أمراض الرئتين: حيث تؤدي بعض الأمراض بالرئتين إلى عجز الجهاز التنفسي عن إدخال الأكسجين الكافي للجسم، وبالتالي يشعر المريض بتعب مستمر.

مرض السكر: حيث تؤدي بعض مضاعفات مرض السكر إلى الشعور بتعب مستمر في أعضاء الجسم المختلفة إذا لم يتم التحكم في المرض.

التصلب اللويحي: وهذا المرض من أكثر الأعراض الخاصة به شيوعًا تعب الجسم عامةً والعضلات بشكلٍ خاص.

أمراض القلب: حيث تؤدي هذه الأمراض إلى أن يصبح القلب غير قادر على إمداد الجسم بما يحتاجه من الدم ومن الأكسجين، مما يتسبب في تعبٍ دائم لمريض القلب.

أمراض الكُلى: وذلك لأن أي خلل في كفاءة الكلى وقدرتها على طرد السموم خارج الجسم سوف يؤدي إلى شعور بالإرهاق والتعب الدائم.

فقر الدم: حيث يتسبب عدم وصول كميات كافية من الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، في عدم حصول العضلات على ما تحتاجه من الأكسجين اللازم مما يؤدي إلى الشعور بتعب الجسم والعضلات المختلفة.

الإصابة بمرض الروماتويد: حيث يعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي هو واحد من أهم الأسباب الشائعة وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، وذلك لما يتسبب فيه هذا الالتهاب من تلف للمفاصل إذا لم تتم السيطرة عليه والتعامل معه كما يجب.

استخدام العضلات بإفراط أو عدم استخدامها

من أكثر اسباب تعب الجسم والعضلات أهمية هو إهمال العضلات وعدم استخدامها بما يكفي، أي أن الكسل، أو مجرد الجلوس والثبات في نفس الوضعية لأوقات طويلة لا يؤدي إلى الراحة كما قد يعتقد البعض، بل على العكس من ذلك تمامًا يؤدي إلى الشعور بالتعب.

ففي حالة ترك العضلات وعدم استخدامها كما يجب بشكل يومي، يقوم الجسم بعملية استبدال لبعض أنسجة العضلات بأنسجة أخرى دهنية، في حين يحدث العكس عند القيام بممارسة الرياضة وأداء الأنشطة الحركية بشكل يومي، خاصةً في سن العشرينات والثلاثينات.

كذلك المبالغة عند استخدام العضلات، مثل ما يحدث عند ممارسة التمارين الرياضية العنيفة والمرهقة، فقد تؤدي إلى الشعور بتعب الجسم والعضلات والإصابة بالإرهاق الشديد.

اضطرابات النوم

حيث يؤدي وجود أي خلل أو مشاكل تعيق النوم أو تمنعه ليلاً أو تؤدي إلى انخفاض جودته إلى الشعور بتعب الجسم والعضلات، وتعد اضطرابات النوم من الأسباب الشائعة لتعب الجسم، ومن أهم المشكلات التي قد تؤدي إلى قلة النوم ما يلي:

الاكتئاب.

الألم المزمن.

القلق المزمن والأرق.

العمل في مناوبات ليلية.

متلازمة “تململ الساقين”.

متلازمة “انقطاع النفس أثناء النوم”.

أسباب أخرى

بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، فهناك أيضًا أسباب أخرى عديدة لتعب الجسم وكذلك العضلات، ومن العوامل والأمراض والحالات التي قد يصاحبها شعور دائم بالتعب:

الحمل.

الجفاف.

الإنفلونزا.

مرض أديسون.

العلاج الكيماوي.

التهاب العضلات.

التهاب الكبد الوبائي.

متلازمة “التعب المزمن”.

تناول أنواع معينة من الأدوية.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن.

الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

خلل (فرط نشاط أو كسل) الغدة الدرقية.

مرض “الإيدز” أو نقص المناعة الذاتية المكتسب.

نصائح لعلاج تعب الجسم والعضلات

لعلاج مشكلة تعب الجسم والعضلات يجب اتباع النصائح التالية والتي ترشد إلى كيفية استغلال الطاقة بشكل سليم:

تحديد فترات الراحة والعمل وإعطاء كل منها حقها.

تقليل الكمية المستهلكة يوميًا من الشاي والقهوة.

تنظيم النوم والغذاء الصحي المتوازن لتقوية الجهاز المناعي.

ممارسة المشي بانتظام لمدة نصف ساعة يوميًا على للحفاظ على وزن الجسم وصحة العظام.

Source almowaten

