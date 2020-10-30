أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل استعدادات «شؤون الحرمين» للمرحلة الثالثة من عودة المعتمرين.. و«سكني» يُطلق مشروع النُخبة بالدمام

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 29 أكتوبر 2020م، ومنها: تفاصيل استعدادات «شؤون الحرمين» للمرحلة الثالثة من عودة المعتمرين، و«سكني» يُطلق مشروع النُخبة بالدمام لتوفير 869 وحدة سكنية، وهيئة كبار العلماء تدين هجوم نيس.

تفاصيل استعدادات «شؤون الحرمين» للمرحلة الثالثة من عودة المعتمرين

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامنا مع الزيادة المرتقبة للأعداد.

«سكني» يُطلق مشروع النُخبة بالدمام لتوفير 869 وحدة سكنية

أعلن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مشروع النخبة الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونيًّا عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

السفير الأمريكي بالرياض يجيب عن أسئلة لـ«عاجل» حول 4 محاور منها الحوار الاستراتيجي ويوجه رسالة للمبتعثين

أكد السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، أن «الحوار الاستراتيجي» بين الرياض وواشنطن، تم إعلان تفاصيله على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن هذا الحوار حظي باهتمام كبير لدى جميع الدوائر.

بالأسماء.. وزير التعليم يكلف 5 ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف 5 ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية.

المرور يوضح قيمة غرامة استخدام لوحات مركبات غير نظامية

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة قيمة غرامة استخدام اللوحات غير النظامية.

انطلاق مبادرة «سجلهم لنوصلهم» لتسجيل طلبة التربية الخاصة بتعليم الطائف

انطلقت مبادرة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي «سجلهم لنوصلهم» بتعليم الطائف، اليوم الخميس؛ وذلك في حديقة الردف لتسجيل طلاب وطالبات التربية الخاصة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مجانًا عبر برنامج نور في خدمات النقل، التي تستمر لمدة 3 أيام من الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساء.

كل ما تريد معرفته عن مسار التجارة الإلكترونية من وزارة الاتصالات

Advertisements

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مسار التجارة الإلكترونية التابع لمبادرة مهارات المستقبل يأتي لتعزيز نمو سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية بعدد من البرامج التدريبية التي تخدم هذا المجال.

هيئة كبار العلماء تُدين هجوم نيس الإرهابي وتدعو إلى نبذ العنف والتطرف

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية ونتج عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

مكة والمدينة تتصدران حالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة شفاء 74 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 333005 حالات شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، و455 حالة أمس.

الأمين العام لـ«دولي الهجن» يتوِّج بطل مسابقة النعيرية للمعلقين

توَّج محمد بن حماد البلوي الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، الفائزين الثلاثة في سباق النعيرية للمعلقين، التي تأهل لأدوارها النهائية 6 مرشحين.

«حقوق الإنسان»: 8 أهداف لبرنامج الجينوم السعودي المعزز للحق في الصحة

حددت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 8 أهداف يحققها برنامج الجينوم السعودي المعزز للحق في الصحة.

سماحة المفتي عن تعويض الـ500 ألف ريال: قرار حكيم ولفتة كريمة من خادم الحرمين

نوه سماحة المفتي رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ بقرار مجلس الوزراء صرفَ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، ويشمل العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، سعوديًّا كان أم غير سعودي.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل الاعتداء على حارس القنصلية الفرنسية بجدة.. و«الحج والعمرة» تنفي «شائعة نوفمبر»

أخبار السعودية اليوم.. تعميم من التعليم لضبط مخالفات الوقاية من كورونا.. وصرخات «طفل مكة» تقود الجهات الأمنية للجاني

أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة تحدّد موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة «وعي».. وتجهيز 5600 عربة كهربائية ويدوية للمعتمرين