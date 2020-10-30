السعودية اليوم / بيلاروسيا تغلق حدودها البرية مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا



مينسك 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات البيلاروسية إغلاق الحدود البرية مؤقتاً مع ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا وبولندا على خلفية مكافحة انتشار

وقالت اللجنة الوطنية لحرس الحدود في بيان "بسبب الوضع الوبائي في الدول المجاورة، قيّدت بيلاروس مؤقتاً الدخول إلى أراضيها عبر بوابات الرقابة البريّة مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا".

وأوضحت اللجنة أن الطاقم الدبلوماسي وشاحنات النقل الدولي للسلع لن يتأثروا بالقيود.

// انتهى //

00:32ت م

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مينسك 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات البيلاروسية إغلاق الحدود البرية مؤقتاً مع ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا وبولندا على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت اللجنة الوطنية لحرس الحدود في بيان "بسبب الوضع الوبائي في الدول المجاورة، قيّدت بيلاروس مؤقتاً الدخول إلى أراضيها عبر بوابات الرقابة البريّة مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا".وأوضحت اللجنة أن الطاقم الدبلوماسي وشاحنات النقل الدولي للسلع لن يتأثروا بالقيود.// انتهى //00:32ت م0252

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