شكرا لقرائتكم خبر عن 455 متعافيا من كورونا.. و560 ألف فحص مخبري والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 435 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ترفع إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 346482 حالة، من بينها 8114 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 776 حالة حرجة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 455 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 333005 حالات. وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها 435 حالة منها 41% إناثًا، 59% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5363 حالة، بإضافة 15 وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 55907 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.