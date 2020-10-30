شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية سيهات، التابعة لبلدية محافظة القطيف، مركزي تموينات، ومطعمَين، ومغسلة واحدة؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وطبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية؛ لتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية.

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