محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 57332 والوفيات 1949 شخصاً سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً. بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.فيروس كورونا الجديد الجزائر الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29 سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً. Advertisements بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 10:12 PM إجمالي الإصابات بلغ 57332 والوفيات 1949 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 57332 والوفيات 1949 شخصاً سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً. بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً. ، الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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