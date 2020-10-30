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حرس الحدود يخلي بحارًا سريلانكيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

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نقل إلى أحد المستشفيات بجازان..

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم ونقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة.

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