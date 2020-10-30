حرس الحدود يخلي بحارًا سريلانكيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

نقل إلى أحد المستشفيات بجازان..
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.
وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم ونقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة.
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