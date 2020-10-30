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بدأ يوم أمس العمل في مشروع توسعة طريق (غميقة - الليث) بمسافة 18 كلم تقريبًا"، وذلك من قبل الشركة الوطنية المنفذة للمشروع. وسيتم العمل على توسعة الطريق من الاتجاهين بمساحة متر واحد لكل اتجاه، ويفصل بينهما جزيرة معبدة تقدر بمسافة متر واحد مشتملة على الخطوط البيضاء لتحذير قائدي المركبات من تجاوزها.
ويأتي مشروع توسعة طريق (غميقة – الليث) بعد أن بذل أهالي مركز غميقة دورًا كبيرًا وجهودًا جبارة في المطالبة بمشروع توسعة الطريق وازدواجيته، والتي يأملون في أن تتم قريبًا.
وكان أهالي مركز غميقة شرق محافظة الليث قد ناشدوا وزارة النقل بازدواجية الطريق (غميقة – الليث) وإنارته، مؤكدين أن الطريق ضيق ويشكل خطرًا على عابريه خصوصًا في المساء لافتقاده للإنارة، كما أنه يعاني في فصل الصيف بسبب زحف الرمال التي تغطي الطريق وتتسبب في حوادث مرورية يذهب ضحيتها الأبرياء.وزارة النقل
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 12:32 AM
بعد مطالبات للمواطنين بتوسعته ويأملون في ازدواجيته قريبًا
بدأ يوم أمس العمل في مشروع توسعة طريق (غميقة - الليث) بمسافة 18 كلم تقريبًا"، وذلك من قبل الشركة الوطنية المنفذة للمشروع. وسيتم العمل على توسعة الطريق من الاتجاهين بمساحة متر واحد لكل اتجاه، ويفصل بينهما جزيرة معبدة تقدر بمسافة متر واحد مشتملة على الخطوط البيضاء لتحذير قائدي المركبات من تجاوزها.
ويأتي مشروع توسعة طريق (غميقة – الليث) بعد أن بذل أهالي مركز غميقة دورًا كبيرًا وجهودًا جبارة في المطالبة بمشروع توسعة الطريق وازدواجيته، والتي يأملون في أن تتم قريبًا.
وكان أهالي مركز غميقة شرق محافظة الليث قد ناشدوا وزارة النقل بازدواجية الطريق (غميقة – الليث) وإنارته، مؤكدين أن الطريق ضيق ويشكل خطرًا على عابريه خصوصًا في المساء لافتقاده للإنارة، كما أنه يعاني في فصل الصيف بسبب زحف الرمال التي تغطي الطريق وتتسبب في حوادث مرورية يذهب ضحيتها الأبرياء.
، البدء في توسعة طريق "غميقة- الليث" بمسافة 18 كيلومترًا ،
المصدر : الخليج 365
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