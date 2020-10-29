شاهد: تفاصيل قصة متحرش ماك الطايف في السعودية

تصدر قصة متحرش ماك الطايف مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشرت فيديوهات يظهر شبان يتحرشون بفتاة بالقرب من إحدى المولات.

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية، أن مقطع الفيديو المنشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل والذي يظهر تَحرش مجموعة من الشبان بفتاة بمدينة الطائف كانت تسير بالقرب من إحدى المولات منتشر قبل شهرين من الآن.

وقالت صحيفة سبق الالكترونية إن السلطات المختصة قامت بحجز أثنين من الشبان بتهمة التحرش بعد أن قامت بحجز المجموعة بعد أن أثار الجدل قبل شهرين من الان، تمهيدا لا حالتهم الى المحكمة المختصة.

وكتب أحد النشطاء عبر تويتر:"متحرش ماك الطايف طيب الي صوره ونشر المقطع وادعى انه تحرش وش عقوبته لازم يفهمون ان هذا تشهير وبكذا حتى لو له حق ممكن يضيع فيه شي اسمه شرطه روح لهم ووريهم تصوير وادعي عليه بقضيه وخلاصنا وش دخل مجتمع بهالمشاكل شخصيه".

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وغرد سلام محمد :"متحرش ماك الطايف الأخلاق هي الرجوله والمروءه والحياء .. كل هذي للاسف بدت تقل وصار الي يتمسك فيها يسمونه معقد او مهايط .. كل هذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي .. اتمنى اضافه ماده في المدارس عن الاخلاق وشكرا".

وأضاف حساب نايف عبر تويتر:" بالغرب مفهوم الانفتاح عندهم بالعقل والحرمة حره عقليا.. وهم غرب هنا لا فاهمين الانفتاح لازم تخونين اهلك ولا انتي مو منفتحه ".



ويذكر أنه ووفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية الذي يعرّف هذا الفعل بأن المقصود بهذا الفعل هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".