السعودية اليوم / المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و 911.

// انتهى //

21:38ت م

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الرباط 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و 911.// انتهى //21:38ت م0227

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