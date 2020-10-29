السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تنفذ حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية



عرعر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية, حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مطلع هذا الأسبوع، وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب والأورام والسكر، والذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية والنساء الحوامل وجميع الأطفال.

وأشارت صحة الشمالية إلى أن المراكز الصحية بالمنطقة تشارك في تنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية, إضافة إلى المشاركة الفاعلة من عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

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21:25ت م

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