السعودية اليوم / تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



دكار 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفاً و 592 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 323 وفاة.

// انتهى //

21:05ت م

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دكار 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفاً و 592 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 323 وفاة.// انتهى //21:05ت م0212

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