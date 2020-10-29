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حرس الحدود بجازان ينقذ بحارًا سريلانكيًا تعرض لوعكة في عرض البحر
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن حرس الحدود السعودي أنه تم إخلاء بحار سريلانكي على متن سفينة في مياه البحر الأحمر بجازان.
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا عن حاجة بحار – سريلانكي الجنسية – في العقد الخامس من عمره إلى إخلاء طبي عاجل.
وأوضح حرس الحدود، أنه جرى تحديد موقع السفينة وجرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان.
وتابع متحدث حرس الحدود، أنه تم اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة.
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