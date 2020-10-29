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واشنطن: صواريخ الحوثيين تجاه السعودية تؤكد عدم جديتهم في الحل السياسي
خطر يهدد حياة المدنيين الأبرياء
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمناطق المدنية في المملكة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن أدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي شنّت بشكل عشوائي على الرياض، مشكّلةً الخطر على حياة المدنيين الأبرياء.
وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تؤكد عدم جدية الحوثيين في البحث عن حل سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن.
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