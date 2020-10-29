شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يصدر نتائج الأهلية للدورة 36 لشهر نوفمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر برنامج " حساب المواطن "، اليوم الخميس، نتائج الأهلية للدورة 36 (شهر نوفمبر 2020). أصدر برنامج " حساب المواطن "، اليوم الخميس، نتائج الأهلية للدورة 36 (شهر نوفمبر 2020). وأوضح البرنامج أنه يمكن للتحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا وكان البرنامج قد أكد في وقت سابق أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

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