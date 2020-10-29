شكرا لمتابعة خبر عن ظرف صحي طارئ يمنع تركي آل الشيخ من العودة إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشاري تركي آل الشيخ، عن تأجيل عودته إلى الرياض بسبب ظرف صحي طارئ. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشاري تركي آل الشيخ، عن تأجيل عودته إلى الرياض بسبب ظرف صحي طارئ. يذكر أن آل الشيخ بدأ قبل نحو شهر في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقاً للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك، وكان من المقرر أن يعود إلى المملكة يوم السبت المقبل.

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