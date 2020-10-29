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‏‎بعد تداول أخبار عن وفاة الشيخ عائض القرني بسبب كورونا و ذلك بعد دخوله العناية المركزة ، إبنه عبدالله يحسم الجدل و يبشر الجميع بأن وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ،الزيارة ممنوعة و يقول: لاتنسوه من صادق دعواتكم .





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الأنباء عن وفاة الشيخ #عائض_القرني ! إبنه عبدالله يتحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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