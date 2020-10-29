كل ما تريد معرفته عن مسار التجارة الإلكترونية من وزارة الاتصالات

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مسار التجارة الإلكترونية التابع لمبادرة مهارات المستقبل يأتي لتعزيز نمو سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية بعدد من البرامج التدريبية التي تخدم هذا المجال.

وأكدت وزارة الاتصالات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مسار التجارة الإلكترونية يُعد من الأعلى نموًا في المملكة بنسبة تتجاوز 32% سنويًا، وحجم تداولات 80 مليارًا سعوديًّا.

وأضافت وزارة الاتصالات أن مسار التجارة الإلكترونية يهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، وزيادة فرص التدريب النوعي في المجال وخلق فرص وظيفية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت وزارة الاتصالات أن مساء التجارة الإلكترونية يساهم في زيادة فرص العمل الحر في مجالات التجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات الرقمية للموظفين العاملين في هذا المجال.

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ووفقًا لوزارة الاتصالات فأن الشرائح المستهدفة في مسار التجارة الإلكترونية هم السعوديون والسعوديات الباحثون عن عمل، أما الوظائف المستهدفة فهي: ممثل خدمة عملاء في التجارة الإلكترونية ومختص التجارة الإلكترونية ومختص التسويق الإلكتروني، ومختص التسويق للتجارة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الاتصالات أنه يمكن التسجيل في مسار التجارة الإلكترونية التابع لمبادرة مهارات المستقبل عبر الرابط التالي: https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/user/register/individual

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