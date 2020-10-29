واشنطن تدين استهداف الحوثيين للمملكة وتطالب الميليشيا بوقف تعاملها مع إيران

أدان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الخميس، الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه السعودية والمنطقة.

وقال بومبيو: على الحوثيين وقف تعاملهم مع إيران، ووقف تهديداتهم للمنطقة، مدينا محاولات تلك الميليشيا استهداف المملكة.

وفي إطار الاستنكار الدولي لاستهداف المملكة، دانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية شن هجمات ضد المملكة، من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف الأراضي السعودية.

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وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت القاهرة مجددًا وقوفها التام بجانب المملكة في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق.

واستنكرت الخارجية المصرية، تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تتصدى لها بشكل فعال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.

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