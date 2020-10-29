السعودية اليوم / محافظ يدمة يناقش الخدمات المقدمة للمستفيدين من مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة



نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

ناقش محافظ يدمه موفق بن عبد الهادي العنزي في مكتبه بالمحافظة اليوم، مع نائب مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة محمود بن قحاط ،سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واطلع محافظ يدمة، على ورشة العمل التعريفية بخدمات الوزارة وبرامجها ،بحضور أعضاء المجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية وعدداً من الأهالي.

وأكد العنزي، اهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين بالمحافظة،وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة .

// انتهى //

19:50ت م

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