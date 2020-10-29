الكوكب على موعد مع "القمر الأزرق" السبت المقبل

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، عن وجود ظاهرة فلكية جديدة يوم السبت المقبل 31 أكتوبر 2020، تعرف بظاهرة "القمر الأزرق".

وقال ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية، إن القمر سيصل مرحلة البدر المكتمل يوم السبت المقبل، وهو ثاني قمر بدر في فصل الخريف. وفق موقع "روسيا اليوم"

وبين مدير الجمعية الفلكية أن هذا القمر سيمثل ثاني أبعد وأصغر قمر بدر، أو ما يعرف أيضاً بـ(القمر القزم) خلال أكتوبر لهذا العام.

وأوضح أبو زاهرة أن حجمه الظاهري سيكون أصغر بحوالي 14% وأقل إضاءة بحوالي 30% مقارنة بالقمر العملاق في أبريل.

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وقال: "سيشرق القزم الأزرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، ويصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي".

وأشار أبو زاهرة إلى أن وصف القمر القزم يطلق على القمر في المحاق أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض، أبعد من 405 آلاف كيلومتر.

وأوضح أنه مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الأوج"، ويقصد به وقوع القمر في أبعد نقطة من الأرض.

وأكد مدير الجمعية الفلكية،أنه لن يكون هناك تأثير ذو أهمية على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا، موضحاً أنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث نشاط جيولوجي غير معتاد، ولا يوجد دليل علمي يدعم أي ارتباط من هذا القبيل.