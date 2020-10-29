︎
.
ألقت القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.
وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجاني بالعقد الرابع من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة بآلة حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.