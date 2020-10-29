شرطة مكة: القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة بآلة حادة

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ألقت القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجاني بالعقد الرابع من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

Source akhbaar24.argaam

