وزارة الحج: مستعدون بنسبة 100% للمرحلة الثالثة للعمرة

أداء المناسك متاح لمسلمي العالم..
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها مستعدة بنسبة 100 %، للمرحلة الثالثة من عودة الغمرة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، باستقبال معتمرين من خارج المملكة.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة الإخبارية- أن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة، وأنها مستعدة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، وفقًا للعربية، اكتمال باقة المعتمرين من الخارج.
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