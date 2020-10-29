وزارة الحج: مستعدون بنسبة 100% للمرحلة الثالثة للعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها مستعدة بنسبة 100 %، للمرحلة الثالثة من عودة الغمرة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، باستقبال معتمرين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة الإخبارية- أن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة، وأنها مستعدة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم.

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من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، وفقًا للعربية، اكتمال باقة المعتمرين من الخارج.

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