وفد من وزارة الداخلية يطَّلع على تجربة مؤسسة «الزكاة والدخل»

استقبلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلة بإدارة التميز التشغيلي في مقرها الرئيس بالرياض، وفدًا من المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة بشعبة الجودة، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال توثيق إجراءات العمل وتحسينها وأتمتتها، وكذلك في مجال التميز المؤسسي والجودة، إضافة إلى الوقوف عن قرب على منهجيتها في إدارة عملياتها، وخدمة عملائها المكلفين بأنظمة الزكاة والدخل في المملكة.

وخلال زيارة الوفد، تم تقديم عرض توضيحي عن الهيئة ومراحل تطورها، والذي تضمن تجربة الهيئة في إدارة إجراءات الأعمال وتطبيق معايير التميز المؤسسي والمواصفات الدولية لإدارة الجودة، والذي تم تتويجه بالحصول على شهادات دولية من منظمتَي (EFQM) و (ISO)، وذلك بهدف تحسين منظومة عمليات الهيئة، والارتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها لعملائها.

يُذكر أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي نفذتها عدد من الجهات والهيئات الحكومية للهيئة مؤخرًا؛ للاطلاع على مفاهيم إدارة الإجراءات والتميز المؤسسي بالهيئة، والاستفادة القصوى من تجربتها في خدمة عملائها.

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