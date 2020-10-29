

رام الله 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 وفيات و623 إصابة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، فيما يتلقى 39 مريضًا الرعاية في غرف العناية المركزة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

15:43ت م

0110



رام الله 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 وفيات و623 إصابة بفيروس كورونا ، و463 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، فيما يتلقى 39 مريضًا الرعاية في غرف العناية المركزة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //15:43ت م0110

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.