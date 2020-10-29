- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"البغيض"، والذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس" الفرنسية، وخلّف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وقال "الأزهر"، في بيان رسمي: لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، دعا إلى ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب.
وأضاف البيان: الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية.
وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 03:46 PM
دعا إلى العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية
أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"البغيض"، والذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس" الفرنسية، وخلّف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وقال "الأزهر"، في بيان رسمي: لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، دعا إلى ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب.
وأضاف البيان: الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية.
وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.
، مديناً جريمة "نيس".. الأزهر: الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مديناً جريمة "نيس".. الأزهر: الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.