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انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الليبية 12 جثة من أربع مقابر جماعية في ترهونة في غرب ليبيا، حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو (حزيران) الماضي، بحسب ما أفادت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أنها تمكنت من اكتشاف أربع مقابر جديدة، اثنتان منها من المقابر الجماعية، واثنتان فرديتان بمدينة ترهونة بمنطقة مشروع الربط.
وأضافت أن الجثث الـ12 جثة التي عثر عليها مجهولة الهوية.
من ناحيته، ذكر المسؤول في الهيئة لطفي توفيق، أن الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين من داخل المقابر الجماعية منذ تسلّم البلاغ الأول حولها مطلع يونيو.
وأشار إلى انتشال 98 جثة حتى تاريخ هذا اليوم.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 03:43 PM
الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين
انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الليبية 12 جثة من أربع مقابر جماعية في ترهونة في غرب ليبيا، حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو (حزيران) الماضي، بحسب ما أفادت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أنها تمكنت من اكتشاف أربع مقابر جديدة، اثنتان منها من المقابر الجماعية، واثنتان فرديتان بمدينة ترهونة بمنطقة مشروع الربط.
وأضافت أن الجثث الـ12 جثة التي عثر عليها مجهولة الهوية.
من ناحيته، ذكر المسؤول في الهيئة لطفي توفيق، أن الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين من داخل المقابر الجماعية منذ تسلّم البلاغ الأول حولها مطلع يونيو.
وأشار إلى انتشال 98 جثة حتى تاريخ هذا اليوم.
، ليبيا.. انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مقابر جماعية ،
المصدر : الخليج 365
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