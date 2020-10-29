السفير الأمريكي بالرياض: تدخلات إيران تعقد الحل السياسي في اليمن

أكد السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد أن تدخلات إيران في اليمن تُعقِّد الحل السياسي، وقال أبي زيد خلال لقاء افتراضي مع وسائل إعلام: إن السعودية والولايات المتحدة لهما هدف واحد ومشترك في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن بلاده تريد أن تكون الشريك الأول للمملكة في تحقيق رؤية 2030، موضحًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين البلدين في العديد من المجالات مثل: التعاون الدفاعي والأمني والاستخباراتي، وقطاع الطاقة والاقتصاد، والتقنية والأمن السيبراني.

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يُذكر أن الرياض وواشنطن عقدا حوارا استراتيجيا في 14 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية، قاده وزيرا الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومايكل بومبيو.

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