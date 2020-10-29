التوظيف الإلكتروني.. خطوات وآلية التسجيل في منظومة «جدارة»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وإجراءات التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة».

وأشارت الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن هذه المنظومة تمكن طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة.

التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منظومة «جدارة» تساعد على توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم تعلن عنها الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلات طالبي العمل وتخصصاتهم.

وقالت الوزارة إنه بعد ذلك، تتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًّا، ثم تُمرَّر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

وأوضحت أن المنظومة الإلكترونية تتعهد بتطبيق أعلى درجات الشفافية والفاعلية في احتساب نقاط المتقدمين إلكترونيًّا، وترشيح الأجدر للوظائف الشاغرة.

متطلبات وخطوات التسجيل بمنظومة جدارة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط ومتطلبات التسجيل بمنظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة» وتتمثل في:

– أن يكون المتقدم مسجلًا في الخدمة من حملة الثانوية فما فوق.

– أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.

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– ألا يقل عمر المسجل في الخدمة عن 17 سنة.

وشرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات وإجراءات آلية التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني «جدارة»، وهي كالتالي:

– قم بتسجيل الدخول إلى خدمة منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة).

– إذا لم تكن مسجلًا، يجب الضغط على رابط (تسجيل جديد.)

– قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

– قم بعد ذلك بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بالمتقدم.

– أدخل جميع البيانات الشخصية المتمثلة في الحالة الصحية، ومعلومات العمل، ومعلومات الاتصال، والدرجة العلمية، وكلمة المرور.

– يتم تسجيل الدخول إلى منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة)، للتقديم على الإعلان المتاح.

– بعد الدخول على الإعلان المراد التقديم عليه، وظهور بيانات السيرة الذاتية، أضف الرغبات المطلوبة بالضغط على زر (إضافة).

– وافق على التعهد في أسفل الصفحة.

– اضغط على زر (حفظ) ليتم التقديم على الإعلان.

