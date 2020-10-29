تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على حارس القنصلية الفرنسية بجدة

بعد اعتداء مواطن عليه بآلة حادة..
علمت «عاجل»، اليوم الخميس، أنه تم نقل حارس أمن بالقنصلية الفرنسية المصاب، إثر اعتداء مواطن عليه بآلة حادة، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم يقاف الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة.
مفتاحية: شرطة مكة المكرمة، مواطن سعودي، آلة حادة، حارس أمن، القنصلية الفرنسية، محافظة جدة
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